Kelly McGillis explica por qué no veremos a Charlie

¿Recuerdan a la bella Charlie Blackwood, el interés amoroso del teniente Pete Mitchell (Maverick) en la película original de Top Gun (1986). Qué bueno que la veremos como su flamante esposa en la secuel… un momento, ¡eso no va a suceder!

¿Por qué no aparece este personaje en los avances de Top Gun: Maverick, si era tan importante en el filme original? La actriz Kelly McGillis, quien la interpretó hace 33 años, respondió en entrevista con ET:

“Ya estoy vieja y gorda y me veo acorde con mi edad, y todo aquello no se trata de esto. Me siento absolutamente segura con mi piel y quién soy a mi edad, que es lo opuesto a todas las cosas a las que le dan valor hoy en día”, dijo la actriz de 62 años de edad.