Kerry Washington se suma a la película de Netflix

La actriz protagonizará junto a Meryl Streep y Nicole Kidman en el largometraje basado en el musical de Broadway y dirigido por Ryan Murphy.

Los detalles sobre el personaje de ella aún no se han revelado, pero si se sabe que tendrá un rol importante en la producción que se centra en las experiencias de una adolescente lesbiana de Indiana que quiere llevar a su novia al gran baile de su escuela. A ellas se les prohíbe asistir como pareja, lo que provoca que una gran cantidad de personas las ayuden a combatir la injusticia.

Washington viene de formar parte de Shadow Force, Scandal, How to get Away With Murder, Cars 3 y American Son, entre otro títulos.

También forman parte del elenco Awkwafina, Ariana Grande, Keegan-Michael Key, James Corden y Andrew Rannells.