Kevin Conroy será Batman en Crisis on Infinite Earths – The Flash

Si no son tan batimaníacos, los orientamos con mucho gusto. Kevin Conroy ha interpretado durante más de 20 años a Batman en series animadas y videojuegos, siendo uno de los grandes favoritos de fans del Murciélago, junto con el siniestro Joker al que ha dado voz Mark Hamill en mancuerna con Conroy.

Por si las sorpresas del megacrossover Crisis on Infinite Earths durante la reciente Comic-Con no hubieran sido poco, aquí hay otra más:

La expresión “Bruce Wayne del futuro” hace pensar a muchos que sería el Batman del universo parecido al Kingdom Come de los cómics, donde Brandon Routh encarnará a Superman… aunque nosotros pensamos que bien podría ser el viejo Wayne de Batman del futuro (a quien interpreta en dicha serie, por cierto).

El asunto es que por fin veremos por primera vez a Batman en el Arrowverse, y no podríamos estar más contentos –aunque sentimos que, si Adam West estuviera vivo, probablemente él habría sido el elegido– y sólo nos queda soñar con que SU Joker sea Mark Hamill… quien después de todo sí aparece como The Trickster en The Flash.

Crisis on Infinite Earths será parte de una serie de 5 episodios especiales de Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow que se estrenarán entre el 8 de diciembre de 2019 y el 14 de enero de 2020, en EUA.