Kevin Feige aclara que la secuela no será una película de terror

El presidente y productor de Marvel Studios, dejó en claro que la segunda película de Doctor Strange no será una de horror, pero que si tendrá algunas cosas del género.

Después de que el director de Doctor Strange, Scott Derrickson, describiera la secuela como “la primera película de miedo del MCU” y que “se sumergirá en lo más gótico y terrorífico de los cómics”, Feige debió salir a explicar que las cosas no son tan así: “No diría necesariamente que es un film de terror, pero será una gran película con secuencias aterradoras”.

Feige citó a varias películas de Spielberg como ejemplos de lo que quiere para Doctor Strange: “Hay secuencias horribles en Raiders of the Lost Ark que yo como un niño me cubriría los ojos. Temple of Doom, Gremlins y Poltergeist son otros ejemplos. Estas son las películas que inventaron la clasificación PG-13. Eran para todo el público y luego decían: ‘Necesitamos otra calificación’. Es divertido tener miedo de esa manera, y no de una horrible y tortuosa. Scott Derrickson es bastante bueno en eso, queremos algo aterrador al servicio de una emoción estimulante”.

Derrickson viene de trabajar en películas de terror clásicas como The Exorcism of Emily Rose, Sinister y Deliver Us from Evil y dijo en la Comic-Con de San Diego de este año que no quería “hacer otra secuela común”, así que esperamos que nos sorprenda.