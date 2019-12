Kevin Feige revelará el futuro del universo Marvel en la Comic Con de Brasil

También se espera que muestre el primer trailer de Black Widow ya que su estreno está pactado para el 1 de mayo del 2020. Incluso podría mostrar imágenes oficiales de Eternals y la serie The Falcon and The Winter Soldier (Disney+), ya que ambas producciones tienen fecha de estreno durante 2020.

¿De qué otras producciones les gustaría que diera a conocer nuevos detalles?