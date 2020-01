Kevin Smith está trabajando en una secuela de Mallrats

El director confirmó que está escribiendo el guión para un nuevo film y anticipó que incluso podría llegar este año.

En su cuenta de Instagram, Kevin Smith reflexionó sobre los mejores momentos de 2019 y expresó su gratitud por el éxito del reboot de Jay and Silent Bob antes de confesar: “Va a ser difícil para 2020 competir con 2019, pero tengo un comienzo divertido escribiendo cosas para que Brodie Bruce & Co. en el nuevo guión que llamo TWILIGHT OF THE MALLRATS!”

Smith también bromeó con Clerks III, sugiriendo que hay una carrera entre ella y la secuela de Mallrats para ver cuál debuta primero. Según Smith, el guión de lo nuevo de Clerks también está en desarrollo.

Lanzada en 1995, Mallrats se centró en Brodie y TS, dos amigos que intentaron superar sus respectivas rupturas amorosas pasando el día en un centro comercial local, cuyos clientes también incluían a Jay y Silent Bob. Una secuela llamada MallBrats se anunció originalmente en 2015, aunque nunca se concretó. Luego fue reestructurado para ser una serie de televisión de 10 episodios, pero eso también fue descartado. Esta tal vez sea su última oportunidad para volver.