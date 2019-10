Kevin Smith habla de Scorsese vs. Marvel

“No está mal, pero al mismo tiempo, ninguno de nosotros lo está por amar esas películas. Y sí son cine”.

Esas fueron las palabras introductorias de Kevin Smith (The Flash), al ser entrevistado por THR sobre lo que piensa de las fuertes declaraciones de Martin Scorsese hacia las películas de superhéroes de Marvel Studios.

“Martin Scorsese es un genio. Pero, para ser honestos, en mi entera carrera de cine (incluso antes), él siempre ha dicho lo mismo contra las películas de acción. En mi opinión, pienso que Martin Scorsese ya hizo la película más grandiosa de superhéroes, la cual fue The Last Temptation of Christ. No creo que exista un superhéroe más grande que Jesús. Él le gana a Superman y a Robert Downey Jr. cualquier día, así que quizás Martin está flaqueando en ese terreno“.

Smith tiene una característica peculiar: además de ser director, escritor, productor y a veces actor, es un geek consumado (de esos que son trekkies y warsies a la vez, de los que aman Marvel y DC por igual). Por lo que resulta interesante conocer su punto de vista sobre lo que el ganador del Oscar y director de Goodfellas dijo hace algunos días y en repetidas ocasiones.

“Lo que siento es que Martin Scorsese jamás se sentó en una sala de cine con su papá para ver películas de Steven Spielberg a principios de los 80 o de George Lucas a finales de los 70. Él nunca sintió esa magia y asombro. Yo sigo trepándome a esas películas de comics, me divorcio de mi mismo y del hecho de que vivo de esto, me libero y mi papá muerto está de regreso por un minuto… por dos horas. Y también es personal para muchos de la audiencia. Y no estamos discutiendo si es o no cine”.

Smith está promocionando actualmente la secuela/reboot de Jay and Silent Bob, la cual se estrena este jueves en los Estados Unidos, sin fecha de estreno para nuestra región.