Este domingo brillo hasta la mismísima Eternia, tras el inesperado anuncio de Netflix y Mattel: ¡habrá una nueva serie animada de He-Man, llamada Masters of the Universe: Revelation !

Tan americana es, que otra excelente sorpresa es que el creativo que hará este show para DreamWorks Animation TV es el mismísimo Kevin Smith, quien como saben también se encuentra desarrollando una serie animada de Howard the Duck.

Ahora bien, Masters of the Universe: Revelation ha sido definida como “una continuación directa de la serie de los años 80”, por lo que al parecer conservará el estilo, distando de la renovada y reciente She-Ra. Los escritores encargados de Revelation son Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) y Marc Bernardin (Alphas).

Kevin Smith declaró que contarán “un cuento épico que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor”.

“¡Esta es la historia de Masters of the Universe que siempre quisiste ver cuando eras niño!”, complementó Smith desde la Power-Con 2019 que se celebró este fin de semana en Anaheim, California. “Estoy Eternia-mente agradecido con Mattel TV y Netflix por confiarme no sólo los secretos de Grayskull, sino también su universo completo.

Todavía no hay fecha de estreno ni elenco para dar voz al nuevo He-Man y los Amos del universo, pero ¡vaya golpe retro para terminar la semana!