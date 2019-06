Kevin Smith quiere una serie de The Question

Durante su programa de YouTube, el director, guionista y escritor de cómics, reveló que desea hacer un programa de televisión basado en uno de los personajes más peculiares de DC.

Kevin Smith ha realizado muchos trabajos dentro del mundo de los comics, incluyendo estar detrás de las cámaras para diversos episodios del Arrowverse, por eso es que estas declaraciones tienen cierto peso en la industria.

En FatmanBeyond, Smith señaló que tiene un proyecto pendiente con DC: “Mi elección para DC siempre va a ser The Question. Creo que sería una gran serie, e imagino que debe haber una razón para que no lo hayan hecho aún. Sé qué hay algunos problemas con los derechos del personaje, no sé si pueden adaptarlo al cine o a la televisión. Pero me encantaría hacerlo, creo que sería genial”.

The Question fue creado por Steve Ditko en 1960, uniéndose a DC en 1980. Victor Sage es un periodista de investigación que tiene la habilidad de modificar su apariencia gracias a una máscara que creó con piel artificial. Hace años que se viene rumoreando algún cameo del personaje dentro del Arrowverse o en el cine pero, por diferentes razones, aún no tuvo lugar.