Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood para defenderse – House of Cards

¿Recuerdan la escena cuando Frank Underwood muere en la última temporada de House of Cards? Yo no, ustedes no y Kevin Spacey tampoco, quien ha reaparecido a más de un año de las acusaciones en su contra por abuso sexual en contra de Anthony Rapp y otros más.

El día de hoy, el exprotagonista de la serie de Netflix, publicó un video a través de su cuenta de YouTube, mismo que apareció en su cuenta de Twitter, donde se defiende de las acusaciones y del juicio que se hizo hacía su persona en las redes sociales.

El video titulado “Let Me Be Frank” (“Déjame ser franco”) es una claro juego de palabras que hace referencia a su personaje de House of Cards, mismo que adopta para su defensa y para opinar sobre la sexta y última temporada de la serie de la cual fue despedido y como consecuencia su personaje fue declarado muerto dentro de la historia.