Kiefer Sutherland protagonizará la adaptación televisiva de The Fugitive

Tras la cancelación de Designated Survivor, Kiefer Sutherland vuelve al terreno de la acción con la adaptación televisiva de The Fugitive , película que fue protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones.

Stephen Hopkins (The Life and Death of Peter Sellers), ganador del Emmy y director de algunos de los episodios de la primera temporada de 24, será el encargado de la dirección de esta producción a cargo de Nick Santora (Prison Break, Scorpion) que tendrá el formato de episodios de ocho a diez minutos de duración.

El rodaje de The Fugitive comenzará el próximo mes de octubre en la ciudad de Los Ángeles y todo indica que no tendrá relación alguna con la cinta de Andrew Davis de 1993, salvo la parte de la caza de un presunto culpable por un detective.