Kiernan Shipka y Diane Kruger protagonizarán la nueva serie de Quibi, ‘Swimming With Sharks’

¡Excelentes noticias para los fans de Kiernan Shipka y Diane Kruger!

De acuerdo con Deadline, ambas actrices protagonizarán la nueva serie dramática de Quibi, Swimming With Sharks.

La producción será una actualización contemporánea y femenina de la película del mismo nombre de 1994, que fue dirigida por George Huang y protagonizada por Frank Whaley y Kevin Spacey.

La serie seguirá a Lou (Shipka), una joven asistente que trabaja para Joyce (Kruger), la única jefa de estudio, en una compañía llena de manipuladores, conspiradores e intrigas, pero pocos saben que Lou está preparada para burlarlos a todos.

Kathleen Robertson (Murder in the First) escribirá y producirá la serie mientras que Tucker Gates (Homeland) se encargará de dirigirla.

Shipka actualmente protagoniza Chilling Adventures Of Sabrina y también es conocida por sus roles en Mad Men y Let It Snow. Por su parte, Kruger ha actuado recientemente en Welcome to Marwen y JT LeRoy.

Recordemos que Quibi saldrá al mercado el 6 de abril y es una nueva plataforma pensada para consumirse en dispositivos móviles, por lo que los episodios de sus series tendrán una duración de 10 minutos o menos.