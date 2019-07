Kill Me – Big Little Lies

Para seguir con el enojo, el odio y la indignación por el comportamiento humano en los diferentes casos con los que estamos lidiando, quiero hablar o gritar sobre lo que siento por Marie Louise. Hoy, estoy viendo a una mujer mala. Una señora que anda caminando por la calle humillando a cualquier persona con la que se cruce no es buena. Una mujer que está obsesionada con no creerle a dos mujeres que acusaron a su hijo de violador no es buena. Y por último, una abuela que en vez de apoyar a su nuera que fue golpeada por su hijo a que eduque de la mejor manera posible a sus nietos, es definitivamente una mala persona. Marie Louise se esconde detrás del dolor para no aceptar la realidad y esto que está haciendo con Celeste es castigarla por haber matado a su hijo. Analizar los patrones en las actitudes que ella tiene es algo que me encanta y Perry la manipuló a Celeste para que se crea responsable de la violencia de él y hoy, muerto, traspasó todo ese poder a su madre, haciendo que Marie Louise – que también se tragó la historia de su hijo – haga lo imposible para hacerle pagar todo a Celeste.

Durante todo el episodio estuve pensando cosas como “uh, qué bueno es Corey con los niños” o “uy, qué bueno, Corey entendió que Jane necesitaba bajar la velocidad y no le molestó”. Pero bueno, nada de eso importa. Parece que el gran candidato de Jane, es perfecto porque es parte de la policía y estaría haciendo lo imposible para conseguir la verdad. Sí, existe la posibilidad de que sea sólo un buen hombre que estaba yendo a denunciar un robo, pero estamos viendo una serie de televisión, ahora no sabemos ni si Corey era su verdadero nombre. Lo malo de todo esto es que en teoría, la policía ahora sabría que Jane fue violada y eso le da un motivo para matar a Perry. Y bueno, ni hablar de lo que esto le va a significar a Jane, ya que abrió las puertas de su vida, su familia y corazón a alguien que la usó para ascender en su trabajo. Así que esto podría significar un quiebre de la confianza de Jane que de a poquito había comenzado a recuperar el poder que Perry le había robado cuando la violó.

Otra niña que no la pasó muy bien de chica pero que por suerte creció bien fue Bonnie. Durante el capítulo de esta semana nos metieron de lleno en el pasado de ella y un poco entendimos la relación con su madre. A lo que pudimos ver por los pequeños flashbacks, se le sumó el comentario de los problemas de alcohol que tuvimos algunos episodios atrás y con todo esto, no mostraron la realidad. Su madre de joven tenía varios problemas y esos la llevaban a ser violenta con la pequeña Bonnie. También vimos un momento en el que mamá le enseñó a ella que hay días en la vida en la que uno tiene que aprender a aguantar la respiración bajo el agua porque sino se va a ahogar. Esto es medio una contradicción con todo lo que le dice ahora ya que Bonnie está aguantando y su madre insiste en hacerla tomar aire. Obviamente, sabemos que el “Kill Me” que comentó podría ser lo que está pensando Bonnie ¿no? Como cuando Madeleine le dijo a Ed la semana pasada, quédate o vete, pero esta tensión no la soporto más. Pero con morir.

Ya que mencioné a Madi podemos empezar a hablar de ella y su esposo. Me pareció realmente muy honesto el esfuerzo de Ed, pero la conversación en el auto, es lo más cercano a una charla real que tuvieron en toda su vida. Él le comentó que entendía por qué lo eligió, que sabía que era la elección correcta ya que necesitaba a alguien que pudiera ser padre y esposo. Ella ya había tenido el descontrol, la fiesta y el amor juvenil con Nathan y eso sabemos cómo terminó. Por eso, Ed era lo único que podía elegir para su familia. Esto a él no le molestó nunca porque a pesar de todo, estaba feliz con lo que había conseguido, pero ahora, ella fue otra vez a buscar lo anterior afuera y eso lo destrozó. Más que nada, porque como dijo la semana pasada Ed, si algo malo estaba pasando, ella se lo tendría que haber dicho. Pero en vez de hacer eso, su esposa fue a buscar todo en otro hombre mientras que él seguía siendo el padre de sus hijas y su esposo.

Madeleine, aprovechó este momento para decir algo que no suele ser muy real y puede que sea una excusa para no echar culpas. Ella dice que por la relación de sus padres y la de su pasado con su ex esposo, no puede creer en el amor y que por eso se sabotea. Esto no está bueno ya que todo es básicamente un poco más de lo mismo. Madeleine no quiere decir la verdad. Claramente, había algo mal en el matrimonio. Quizás, a ella le molestaba lo frío que era Ed, que esté siempre lejos y que seguramente, sea uno de esos con los cuales el sexo es muy tradicional y por eso salió a buscar otra cosa. Todos vimos lo que Madi hacía con el director de la obra, a ella le gustaba eso porque era completamente diferente a lo que Ed le daba en casa, era un poco más de lo que su ex le daba y por miedo a perder a lo único seguro en su vida, prefirió decir que todo estaba bien para poder vivir su aventura. A pesar de todo esto, Ed y Madi quieren tratar y ahí me parece que ninguno de los dos mienten, se aman, las cosas se hablan y se solucionan, así que esperemos que puedan seguir.