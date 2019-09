Kirby Howell-Baptiste se incorpora al elenco

La actriz participará de su primera película importante en la historia del origen de Cruella DeVil.

Con la producción aún en curso, la película que se lanzará en 2021 está tomando forma, y Howell-Baptiste es solo la última estrella en sumarse al reparto que ya incluye a Mark Strong, Emily Beecham y Emma Thomspon como las últimas incorporaciones. Al igual que ellos, los detalles acerca del personaje de la actriz aún no se han revelado.

Comenzando en la temporada 1 de Killing Eve como asistente y confidente del personaje de Sandra Oh, su papel de Elena ciertamente ha elevado su carrera.

Además de su memorable papel secundario en Killing Eve, Kirby también tuvo papeles recurrentes en Barry y The Good Place. Más recientemente, ella jugó un papel fundamental en la temporada 4 de Veronica Mars y fue una de las principales protagonistas de la reciente serie de CBS All Access, Why Women Kill.