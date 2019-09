Kit Harington confiesa que aún no ha visto la última temporada – Game of Thrones

¡No sabes nada Jon Snow!

La noche de ayer, Game Of Thrones se llevó el Emmy a Mejor Serie Dramática por su octava y última temporada, a pesar de toda la controversia que hubo durante su emisión.

Finalmente, en entrevista con EW, Kit Harington confesó que, para lidiar con la controversia, no ha visto la última temporada, sumándose así a la lista de actores que previamente ha develado no haber mirado el final de la exitosa serie de HBO.

“Todavía no veo la serie. Así es como lidio con la controversia. No he visto la temporada final, pero sé lo que se necesitó para filmarla. Fue difícil y todos pusieron su amor y esfuerzo en ello”, explicó Harington.

Harington, quien fue nominado a Mejor Actor en una Serie Dramática, añadió que la controversia no afectó al reparto y equipo de producción: “sabíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto para la historia y lo mejor para los personajes porque vivimos con ellos durante 10 años”.