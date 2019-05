Kit Harington piensa que los fans fueron culpables por alentar a Daenerys – Game of Thrones

Tenemos depresión post-final de Game of Thrones y aunque los fans de Daenerys no encontramos satisfactorio el final de este personaje, siempre estuvo planeado y por eso Kit Harington, aka nuestro Jon Snow, culpó a los fans por hacernos una falsa idea de quién era en verdad la Madre de los Dragones.

“Si repasas su historia desde el comienzo, ha hecho algunas cosas terribles. Crucifica a la gente. Quema a la gente viva. Esto se ha ido construyendo. Por lo tanto, tenemos que decirle a la audiencia: ‘Te estás engañando respecto a esta mujer. Sabías que algo estaba mal. Eres culpable, la has alentado’”, explicó Harington a EW.

Sin embargo, no quiere que pienses que la serie es sexista al eliminar a Cersei y Daenerys, las dos mujeres más fuertes de Westeros. “Son los personajes más interesantes de la serie. Y eso es lo que ha hecho siempre Game Of Thrones. No puedes decir simplemente que las mujeres fuertes van a acabar siendo buenas. Dany no es una buena persona”.

En cuanto a su personaje Jon, por supuesto, su destino es trágico. “Esta es la segunda mujer de la que se enamora, quien muere en sus brazos y la acuna de la misma manera. Eso es una cosa horrible. De alguna manera, Jon hizo lo mismo con Ygritte al entrenar al chico que la mata. Hacer esto destruye a Jon”.