¡Kit Harington por fin tiene su propio dragón y se trata de Chimuelo! – Game of Thrones

¡Jon Snow está listo para conquistar Westeros con su nuevo dragón Chimuelo!

Bueno tal vez no sea así, pero el nuevo video que Universal y Dreamworks compartieron para promocionar la película How to Train Your Dragon: The Hidden World, nos hace soñar con esta loca y tierna idea.

Se trata de una “cinta de audición perdida” para un “drama de fantasía sin título” de 2010, donde Harington, o mejor dicho Jon Snow, aparece junto al dragón Chimuelo, a quien no puede controlar a pesar de ser mitad Targaryen.

Lo más divertido del video es que la líneas de Harington se burlan de su personaje en la popular serie de HBO, Game Of Thrones, cuando dice “estoy un poco confundido con mi papel, la verdad, digo, primero estoy muerto y luego ya no. Nadie sabe quién es mi madre”.

Game Of Thrones regresa con su temporada final en abril de 2019.

¡Checa abajo el promocional!