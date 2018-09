Kit Harington revela el porqué aún conserva su look de Jon Snow – Game of Thrones

Las grabaciones de la octava y última temporada de Game Of Thrones terminaron hace dos meses, sin embargo, Kit Harington, actor que le da vida a Jon Snow, aún conserva el look de su popular personaje.

Meses atrás Harington aseguró que, una vez hubiera terminado de filmar la serie, se cortaría el cabello y bigote.

Ahora, promocionando su próximo proyecto “The Death and Life of John F. Donovan” , Harington develó a EW el motivo por el cual aún no se ha cambiado el look.

“Ellos [HBO] me poseen; me han mantenido así”, bromeó el actor.

Pero la verdad es que Harington aún no puede deshacerse de su barba y cabello hasta que la producción obtenga el visto bueno, pues aún se podrían requerir nuevas tomas para acomodar efectos visuales o cuestiones similares.

Y aunque con cabello corto o largo nosotros lo seguiremos amando, Harington no está seguro de cómo luce sin su barba. “Cuando me afeito, me veo como un niño cansado”, comentó.

La última temporada de Game Of Thrones verá la luz hasta mediados del 2019.