A pocas horas del debut de la nueva bruja adolescente del reboot de Netflix, los protagonistas de Riverdale, KJ Apa y Lili Reinhart-quienes interpretan a Archie y Betty, respectivamente-opinaron acerca de la posibilidad de un crossover que una ambas historias del mismo universo gráfico.

“Realmente quiero que eso suceda”, expresó Apa en el panel de la serie de Dallas Fan Days. “Quiero decir, por ahora, no creo que vaya a suceder, solo porque ella tiene el aspecto sobrenatural y nosotros realmente no tenemos eso. Pero sería fenomenal”.

A su vez, Lili explicó que aunque las aventuras de Sabrina Spallman y las de Archie Andrews provienen de la misma serie de cómics, lo cierto es que Riverdale carece del aspecto mágico y satánico de Chilling Adventures of Sabrina, más allá de que la nueva entrega parece indicar lo contrario.

“Creo que sería un espectáculo diferente si Riverdale de repente tuviera brujería [y a Archie] simplemente volando”, dijo Reinhart. “Creo que tendrían que existir circunstancias muy especiales para que haya un crossover, como quizás una secuencia de sueños o una pesadilla. Pero siento que no lo es, Riverdale no es Greendale. No hay ese aspecto mágico, aunque la gente piensa lo contrario de la temporada 3 . Pero no, nuestro programa no es mágico”.

Hace algunas semanas atrás, el showrunner de ambas series, Roberto Aguirre-Sacasa, declaró que en algún momento tuvieron la iniciativa de introducir a Sabrina en el mundo de Archie, pero que la idea fue descartada a medida que Riverdale se acerco más al género criminal.

“Riverdale encontró su posición como un espectáculo de crimen y se sentía cada vez menos el lugar adecuado”, explicó Aguirre-Sacasa. “Si Riverdale era un crimen y pulp y todo eso, entonces Sabrina podría ser horror. Se sentía como si hubiera una separación entre Greendale y Riverdale: la magia debería existir en Greendale, pero no en Riverdale. Ese fue el pensamiento.”