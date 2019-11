Konnichiwa Festival 2019 se suma a la diversidad con 2 películas anime de temática LGBTQ

Las películas son Revolutionary Girl Utena (estrenada en 1999 en Japón y considerada como ícono de diversidad en sus tiempos) y Kase-San and the Morning Glories (uno de las mejores historias anime con tema yuri o lésbico, donde se expone lo hermoso del primer amor sin tabúes ni dramas innecesarios).

Nos emociona que Utena llega por primera vez a salas de cine en México y celebrando el 20 aniversario de su estreno original, y que Kase-San llegue a nuestra región a tan poco tiempo de su estreno en Asia. ¡Ambas cintas de hermosa manufactura, animación, actuaciones y mensaje!

El Konnichiwa Fest 2019 se llevará a cabo en salas Cinépolis en 45 ciudades como CDMX, Guadalajara, Pachuca, Oaxaca, Puebla, Reynosa, Tijuana, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, chihuahua, Mérida y más. Las funciones se extenderán dos fines de semana: el 23 y 24 de noviembre, y el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Puedes conseguir los boletos para Utena AQUÍ, y los de Kase-San ACÁ. ¡Y no olvides que hay 3 películas más como parte del festival: Birthday Wonderland, Uta No Prince-sama: Maji Love Kingdom y la esperadísima Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl.

