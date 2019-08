Korg tendrá una presencia más importante

El director Taika Waititi es aclamado y reconocido por su trabajo en la tercera película de Thor, y hay mayores expectativas con la secuela recién confirmada, Love and Thunder.

Pero, aunque no lo crean, muchos todavía no saben que Waititi también dio voz y movimiento a un peculiar personaje en Thor: Ragnarok (2017), Korg. Y aunque lamentó que el alienígena de roca no tuviera mayor relevancia en aquella película, ha declarado muchas veces que ama al personaje.

¿Y qué tal su aparición con Miek como roomies de Thor gordo en Avengers: Endgame?