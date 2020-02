Kraven the Hunter… ¿en la siguiente película de Spider-Man?

¿Recuerdan aquél rumorado spinoff de Kraven the Hunter, similar a lo que sucederá con Morbius en el Spider-Verse de Sony Pictures?

Pues parece que no sucederá, pero eso no quiere decir necesariamente que el temible Cazador esté fuera de la ecuación y posible unión con los Seis Siniestros.

Según informes de The Illuminerdi, tras los eventos entre Mysterio y Spidey que ocasionaron que este último fuera considerado “enemigo público número 1” al final de Far From Home, el mismísimo Kraven podría ser uno de los mercenarios en pos de El Araña, en la secuela que ya prepara Sony Pictures.