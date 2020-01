Kristen Stewart carga de manera eficiente una cinta que nos lleva a descubrir el terror del océano, pero…

Pero…

Desafortunadamente la cinta no aprovecha en su totalidad el potencial de su historia, de sus personajes y de sus villanos, quedando todo solamente como una situación aterradora que no logra impactar abruptamente la mente de quien la ve. La falta de tacto e intención para con la psicología y las intenciones de sus protagonistas no permite crear un vínculo sólido hacia la desventura que viven, no se compenetra adecuadamente con las motivaciones o las intenciones de lo que ocurre. No profundizar en ellos y sus pasados, la empresa para la que trabajan y su razón de ser, termina por pasar factura, pues si bien logran entretener, es un infortunio que no trascienda más allá de eso. Lo previsible de su trama y lo forzado de su desenlace también son algo que desencaja, ya que se va desinflado conforme se llega a su acto final, por lo que su poderoso arranque se deteriora con lo pobre de su desarrollo. El monstruo ficticio al que se enfrentan se muestra como un colosal adversario con el 100% de probabilidades de triunfar, pero lamentablemente no brilla como debería.