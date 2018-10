Kristine Froseth y Charlie Plummer serán los protagonistas de la adaptación de Hulu – Looking for Alaska

Cinco meses después de que Hulu anunciara la adaptación de la novela de John Green “Looking for Alaska” a serie limitada, por fin conocemos a los actores que darán vida a los personajes principales, Alaska y Miles.

Se trata de la actriz Kristine Froseth, quien ha participado recientemente en las producciones de Netflix: Sierra Burgess Is a Loser y Apostol, y el actor Charlie Plummer, quien protagonizó el filme All the Money in the World de Ridley Scott.

Producida por Josh Schwartz (The O.C, Gossip Girl), la serie de ocho episodios seguirá a Miles “Pudge” Halter (Plummer) mientras se inscribe en un internado para tratar de obtener una perspectiva más profunda de la vida. Ahí se enamora de una chica, Alaska Young (Froseth), y después de su muerte inesperada, él y sus amigos cercanos intentan descubrir la verdad detrás de su muerte y darle sentido.

“Hablé con Kristine y Charlie ayer por teléfono y fue realmente especial tener una conversación con las personas que se convertirán en Miles y Alaska. Estoy muy agradecido con ellos y con todos los involucrados en la serie Looking for Alaska”, publicó el escritor Green en su twitter.