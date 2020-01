Kristofer Hivju de Game Of Thrones podría unirse a la segunda temporada – The Witcher

Ahora sí habrá un motivo para comparar The Witcher con Game Of Thrones… ¿o no?

Un nuevo rumor que está circulando en Internet, asegura que el actor Kristofer Hivju, mejor conocido por haber interpretado a Tormund en varias temporadas de la exitosa Game Of Thrones, se ha unido el elenco de la segunda temporada de The Witcher.

El rumor comenzó cuando el director de la serie, Stephen Surjik, quien ha estado en Escocia buscando locaciones para la próxima temporada, publicó en su Instagram una imagen que incluía el hashtag “#kristoferhivju” junto con los nombres de los protagonistas Henry Cavill y Anya Chalotra.

Como señala el portal ComicBook, la publicación ya fue borrada. Sin embargo, su fichaje podría ser real pues recientemente Kristofer Hivju siguió tres cuentas de redes sociales de The Witcher.

También se ha dicho que el actor de nacionalidad noruega podría interpretar a Nivellen, un hombre con una maldición que lo hace parecer como un oso, al cual Geralt conoce en la historia corta de “A Grain of Truth”.

Previamente te contamos que la segunda temporada comenzará a rodarse muy pronto e incluirá nuevos personajes secundarios así como una trama más lineal.