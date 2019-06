Krysten Ritter dice que Jessica tratará de ser una verdadera heroína en la tercera temporada – Jessica Jones

“Ella siempre ha negado su heroismo: ‘déjame fuera de esto, déjame con mi whisky, no quiero tener nada que ver con esto’. Pero luego, al final de la temporada 2, la dejamos con la voz de su madre en la cabeza diciendo que ella es una heroína, y que todo lo que es un héroe necesita es preocuparse por una cosa y hacer algo al respecto”, comentó Krysten Ritter.

“Ahora, ella tiene que ir e intentar ser una heroína, y esta temporada se ocupa de eso, y de un tipo malo que no es personal, que no ha tenido nada que ver con Jessica y no tiene ningún superpoder”, agregó Krysten. Jones se enfrentará a Gregory Salinger, que no tiene ningún poder sobrenatural, a diferencia de sus enemigos anteriores.

Melissa Rosenberg, creadora del programa, señaló que la temporada final girará en torno al futuro de Jess y cómo se ve ella más adelante en su vida. Además, añadió que “queríamos que Jessica tuviera que lidiar con un villano muy diferente. Con un civil, no puedes simplemente golpearlo en la cara o tirarlo al océano. Hay reglas, hay leyes… que la obligan a avanzar realmente de una manera muy pragmática”.