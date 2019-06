Krysten Ritter no cree que vuelva a interpretar a esta heroína – Jessica Jones

El 13 de junio debutó la tercera y última temporada de Jessica Jones, y aunque tuvo un cierre digno, no podíamos evitar preguntarnos si era posible que la serie reviviera en un futuro con la misma protagonista.

Sin embargo, la actriz Krysten Ritter ha hablado y está segura que ya ha dejado atrás el papel de esta superheroína de Marvel.

“¿Pienso que volveré a interpretarla de nuevo? No lo creo. Siento que ya la he interpretado, ¿sabes? Me siento muy bien al respecto. Me siento bien cerrando esa puerta”, expresó Ritter a TVLine.

Asimismo, la creadora de la serie, Melissa Rosenberg, dijo que para ella este capítulo ya está cerrado, y se siente preparada para contar nuevas historias.

Recordemos que Netflix dio fin a sus series en colaboración con Marvel comenzando el año pasado con la cancelación de Iron Fist y terminando en febrero de este año con la de Jessica Jones.

Lamentablemente, el acuerdo original de Marvel con Netflix, incluye una cláusula que impide que los personajes aparezcan en otras series o películas hasta pasado por lo menos dos años desde la cancelación.