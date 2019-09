Kuku Studios desarrollará varias producciones animadas para Netflix

La plataforma llegó a un acuerdo para que Alex Woo, Stanley Moore, Tim Hahn y Erik Benson produzcan películas y series animadas para todo el mundo.

Este no es un acuerdo menor, ya que algunos de los éxitos de Kuku Studios incluyen: Ratatouille, WALL-E, Toy Story 3, Monsters University y Buscando a Dory, entre otros.

El primer proyecto de Kuku Studios para Netflix será Go! Go! Cory Carson, una serie para niños de todas las edades basada en la famosa línea de juguetes Go! Go! Smart Wheels de VTech Electronics, y llegará a la plataforma principios de 2020. El show es protagonizado por Cory, un pequeño automóvil con un motor que funciona con diversión. Él y su familia viven en la ciudad de Bumperton Hills, un encantador vecindario lleno de marcas y modelos diferentes.