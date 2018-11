Kumail Nanjiani de Silicon Valley se une al reboot – The Twilight Zone

Para los fans de Silicon Valley que están tristes por el retraso de la sexta temporada, les tenemos muy buenas noticias. El actor Kumail Nanjiani protagonizará un episodio del reboot de The Twilight Zone.

Por el momento CBS All Access no develo detalles sobre el personaje que interpretará o el nombre o la trama del episodio. Solamente sabemos que será escrito por Alex Rubens (The Last OG).

Nanjiani se une a así a sus compañeros previamente anunciados Adam Scott (Parks and Recreation), Sanaa Lathan (The Affair) y Jordan Peele (Get Out), anfitrión y narrador de la serie.

El reboot de CBS All Access será una versión moderna de la original, que se estrenó en 1959 y continuó hasta 1964.

En 2017 Nanjiani protagonizó la película The Big Sick, que escribió junto a su esposa Emily V. Gordon, dándole al par una nominación al Óscar por Mejor guion original.