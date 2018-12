¡Muy buenas noticias para los fans de esta serie sobre lucha femenina de Netflix!

Si bien ya se ha anunciado una tercera temporada para GLOW, aún no tenemos suficiente de estas chicas por lo que IDW Publishing anunció el día de ayer el cómic oficial de la serie.

La publicación de cuatro entregas será una historia original spin-off de la serie, que verá a los miembros de GLOW ser programados accidentalmente para un combate de lucha de caridad contra verdaderas luchadoras.

El cómic será escrito por Tini Howard (WWE, Rick and Morty, Mighty Morphin Power Rangers: Pink), y con arte de Hannah Templer (Jem and the Holograms: Dimensions, Samurai Jack: Quantum Jack). Además, será supervisado por los co-creadores del programa, Liz Flahive y Carly Mensch.

Recientemente se develó que la aclamada serie protagonizada por Alison Brie, Betty Gilpin y Marc Maron, estuvo a punto de ser cancelada tras su primera entrega, debido a la baja audiencia que presentó.

¡Checa abajo el primer vistazo del cómic que debutará en marzo de 2019!