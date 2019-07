La adaptación de The Lost Boys sufre cambios drásticos

The CW no quedó muy conforme con lo hecho hasta ahora, por eso, el piloto a cargo de Catherine Hardwicke (Twilight) va a tener reshoots y cambiarán a casi todo el elenco.

Según Deadline, a The CW le encantó el guión de Heather Mitchell, pero eso fue lo único bueno que vieron, por eso tomaron la decisión de armar otro casting. A excepción de Medalion Rahimi (Before I Fall) y Dakota Shapiro (Valley of the Boom), el resto de los protagonistas serán modificados. Shapiro es David, quien fue interpretado por Kiefer Sutherand en la película de 1987, mientras Rahimi es Stella, una versión del personaje estrella interpretado por Jami Gertz.

El elenco original incluía a Tyler Posey (Teen Wolf), Rio Mangini (Everything Sucks!), Cheyenne Haynes (Camping), Haley Tju (Bella and the Bulldogs), Kiele Sanchez (Kingdom), Sarah Hay (Flesh and Bones) y Del Zamora (Mayans MC). Se espera que el nuevo piloto de The Lost Boys comience su rodaje a fines de este año, por lo que habrá que esperar mucho más para ver a la serie.