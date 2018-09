El pasado 21 de Septiembre , Netflix estrenó una nueva serie limitada original. Titulado Maniac , este show prometía mucho principalmente por sus dos protagonistas: Emma Stone y Jonah Hill . Los dos actores, famosos por sus obras en la pantalla grande, sumados a lo que parecía ser una estética bastante particular y a Cary Joji Fukunaga , director responsable de series que supieron ser maravillosas, como True Detective , nos llenaron de expectativas.

Uno de los grandes problemas de Maniac es que la historia suena demasiado a cosas que ya hemos visto. A los dos capítulos nos damos cuenta de que es una reversión de Eternal Sunshine Of The Spotless Mind con algunos toques de Inception , y que la famosa estética que tanto prometía, huele un poquito a Legion .

Con una trama que no propone nada nuevo, las realidades alternativas le dan la posibilidad a Emma Stone y a Jonah Hill de desplegarse en diversos papeles: un matrimonio clásico, gángsters, ladrones de guante blanco, elfos, etc. A pesar de que se termina tornando un recurso algo repetitivo (tal vez diez episodios fue demasiado), quiero destacar la labor de Jonah Hill. El actor, que se encuentra radicalmente cambiado físicamente para este rol, demuestra que es mucho más que un actor de comedia, entregándonos lo mejor de la serie. Su Owen Milgrim es un personaje apagado, sensible, asustado por el mundo que lo rodea. Su caracterización, que va desde la utilización de la voz hasta la posición de su cuerpo y la forma en que evita el contacto visual, es tal vez lo más rico que nos entrega Maniac.

Otro personaje destacable es el de la Dra. Azumi Fujita, la responsable detrás de la inteligencia artificial que lleva adelante el tratamiento. La actriz Sonoya Mizuno le da una postura única a esta doctora, que suele estar con los brazos en jarra y un cigarrillo colgando de la boca y que intenta mantener la calma aún en las peores condiciones.