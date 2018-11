La antología de horror de SyFy sigue demostrando que es la mejor – Channel Zero

The Dream Door , la historia que esta vez nos contaron, se estrenó el 26 de octubre de este año, lanzando un episodio por día, para alcanzar el season finale el mismísimo 31 . Y hay que reconocérselo: Channel Zero vuelve a consagrarse como la serie más tenebrosa de la televisión.

A partir de allí, Channel Zero nos subirá a una montaña rusa que lo tiene todo: una historia llena de misterios, momentos aterradores y unas imágenes que nos obligarán a taparnos la cara con las manos.

Con The Dream Door, Channel Zero regresa al maravilloso nivel que mostró en No End House, su mejor temporada hasta ahora. Los personajes de esta nueva historia nunca son lo que parecen y en esos escasos seis episodios pasamos del terror a la ternura, aunque parezca descabellado. Las ambigüedades nos van a incomodar y no sabremos muy bien a quién tenerle más miedo.