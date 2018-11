La audiencia sube después del episodio final de Andrew Lincoln – The Walking Dead

Parece que la estrategia de AMC al anunciar el episodio “What Comes After” como el final para Andrew Lincoln, aka Rick Grimes, realmente funcionó pues la audiencia subió un seis por ciento a comparación del episodio anterior, sin embargo, aún no se nota una gran diferencia.

De acuerdo a las estadísticas, 5.4 millones de espectadores sintonizaron el episodio del pasado domingo, lo que significa un 2.1 de rating entre la audiencia demográfica de 14-49 años.

Recordemos que el estreno de la novena temporada fue el menos visto desde la primera entrega, obteniendo solamente 6.1 millones de espectadores cuando, en su mejor momento, la quinta temporada registró hasta 17 millones de espectadores.

A pesar de las cifras, AMC develó que Andrew Lincoln seguirá dando vida a Rick Grimes en una serie de películas. Además, el productor de la serie, Scott Gimple, no ha descartado la posibilidad de una película de Lauren Cohan como Maggie.