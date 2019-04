La Batalla de Winterfell: el Rey de la Noche no intervendría, Cersei sería la salvación y Tyrion enloquecería – Game of Thrones

Sí, señoras y señores, la batalla más larga de la historia de la ficción audiovisual no tendrá un resultado positivo para los humanos, si nos referimos a que el Rey de la Noche cae para siempre… bah, por lo menos eso es lo que se comenta entre los fans de Game Of Thrones. Se está hablando mucho que la batalla sería entre los Caminantes Blancos y los súbditos de Más Allá del Muro y que el Patriarca del Mal ni siquiera aparecería.

El Rey de la Noche no sería vencido en Invernalia. Es más, se dice que ni siquiera formaría parte de la batalla. Y las bases están en la misma serie. Recordemos: en una y cada una de las batallas en las que vimos al Ejército Blanco, el Rey de la Noche siempre está detrás (excepto cuando se dirige a capturar a Bran), esperando que se cierre el problema como para poder hacerse presente. El mejor ejemplo es el último enfrentamiento entre los vivos y los muertos: Jon y compañía están rodeados sin poder escaparse; recién cuando se empieza a definir el resultado del enfrentamiento, él actúa o se mueve… solamente cuando es MUY necesario. Ya al final del último episodio titulado A Knight of the Seven Kingdoms, pudimos ver a la “caballería” del Rey de la Noche. Generalmente él está en el medio de ellos… y casualmente ahora no. Es más, uno de los hijos de Craster (recordemos que TODOS los Caminantes Blancos son hijos de Craster… y vaya a saber uno si son hijos de otros salvajes que cerraron trato con el Patriarca del Mal), el del rodete, es el que parece liderar el ataque: no hay ni una señal del Rey de la Noche.

Es que el Rey de la Noche no es estúpido: sabe que si es dañado, se daña todo su ejército y la Noche no triunfará jamás ya que él es quien transforma a sus Caminantes Blancos y estos últimos a sus seguidores. El efecto dominó no cesaría si es que el Rey de la Noche cae, y su importancia es letal. Como pudimos ver en los avances y tráilers, la horda de no-vivos vencerá en esta batalla: no es casual que Jaime y Brienne comienzan luchando a campo traviesa para luego ver al Lannister sobre la estructura de Winterfell a más no poder. De esta manera, que se retraigan los sobrevivientes del ejército de los vivos por las criptas hacia el Sur es una posibilidad. Es probable que el malvado se quede sentado esperando el momento adecuado o que, directamente, y como dicen los fans, ya el Night King esté pensando su intervención con Tyrion White Walker en las Tierras de los Ríos. Pero, ¿por qué?

Las Tierras de los Ríos es una de las regiones constitutivas de los Siete Reinos. Han sido un campo de batalla frecuente en las guerras civiles que han afectado a los Siete Reinos y también en las guerras que tuvieron lugar entre las antiguas naciones del continente antes de la conquista de Targaryen. Ubicado aproximadamente en el centro del continente, y con pocos límites geográficos, como las montañas, durante siglos ha sido una frontera entre los reinos fuertes circundantes, y su importancia es tremenda: recordemos que fue en esa zona que se disparó todo el conflicto real de Game Of Thrones, Boda Roja incluida. ¡Ah! Y es la entrada directa a King’s Landing… Y es aquí donde los fans crearon la madre de las teorías: Cersei sería la salvación y no la tan importante villana, como se la quiere ver. Veamos.

Enterada de la caída de Winterfell, Cersei, por miedo por su propia vida, enviaría a las Tierras de los Ríos a la Compañía Dorada para que se enfrente al Rey de la Noche con todo lo que tiene. El objetivo de la Noche Eterna es King’s Landing: más de un millón de personas viven allí y sí que sería el ejército perfecto para el Rey de la Noche, totalmente imbatible. Lo que estaría haciendo el Patriarca de los Malos sería ir ganando terreno para llegar a Desembarco del Rey… y estaría por llegar montado en Viserion hasta que Jon y Daenerys lo vencerían. ¡La batalla más épica de todas! Pero, momento, hay algo más para rescatar de esta teoría…

Los fans aducen que la visión de Daenerys en La Casa de los Eternos, con la sala del Trono de Hierro prendida fuego y todo Desembarco del Rey destruido, se debe a que alguien no confiaría que el Rey de la Noche sea vencido por el ejército de los vivos y que esa misma persona haría una locura para que la Noche no triunfe: ese personaje sería Tyrion, quien ante la amenaza prendería fuego todo King’s Landing antes de la llegada del Patriarca de los Caminantes y así “salvar” a la humanidad de Game Of Thrones de formar parte del Ejército de la Noche, siendo así el asesino más implacable de los Siete Reinos. ¿Muy loco todo? Sí… pero no.