La cerdita tendrá su primer álbum musical – Peppa Pig

Entertainment One se ha asociado con Peppa Pig para lanzar My First Album , la primera producción íntegramente musical de la serie.

“La música siempre ha sido fundamental para el atractivo del show en todo el mundo, por lo que nos complace compartir estos nuevos arreglos musicales con los fanáticos de Peppa. Esperamos que se convierta en la banda sonora perfecta para que las familias disfruten en casa, mientras viajan y en las celebraciones”, dijo Rebecca Harvey, VP ejecutiva de gestión de marca global para familia y marcas de eOne.

Chris Taylor, presidente global de música de eOne, agregó: “Después del éxito del álbum y el show en vivo de PJ Masks, nos emociona llevar al mundo My First Album de Peppa Pig. Los fanáticos siempre se han conectado con este querido personaje a través de la música en el show, y My First Album incluirá canciones clásicas y nuevas composiciones que seguramente se convertirán en favoritas”.