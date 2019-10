La Cineteca Nacional proyectará la película en 35mm

Si eres fan de Quentin Tarantino, no debes perderte las funciones especiales que la Cineteca Nacional prepara de la película Once Upon a Time in Hollywood.

La Cineteca Nacional informó, a través de sus redes sociales, que el largometraje será proyectado en sus salas en formato de 35mm y empezará la venta de boletos este martes 29 de octubre a las 14:00 horas, tanto en las taquillas del recinto como en su sitio web.

De acuerdo con su publicación en Twitter, fuera del circuito de festivales, la Cineteca Nacional es el primer recinto en América Latina que proyectará esta versión.

Las funciones de Once Upon a Time in Hollywood serán por tiempo limitado y comenzarán a partir del 1 de noviembre.

Esta noticia llega días después de que Sony Pictures anunciara que el filme, protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, volvería a lanzarse en algunas salas de cine de Estados Unidos y Canadá en su versión extendida.