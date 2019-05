La comedia continúa en búsqueda de un nuevo hogar para la cuarta temporada – One Day at a Time

Según Deadline, todo apunta a CBS Corp, que inicialmente intentó captar la serie para su servicio de transmisión CBS All Access luego de la cancelación de Netflix, pero hay algunos inconvenientes para resolver primero.

Debido a las disposiciones en el acuerdo de Netflix, al show no se le permite continuar con otro servicio similar durante algunos años después de su cancelación (aunque podría saltar a una red de transmisión o de cable en unos pocos meses), lo que hace su acuerdo con CBS All Access algo complicado, aunque la cadena sigue interesada en el producto.

Es por eso que el canal de cable PopTV, está en el centro de la conversación. Debido al costo de la serie, diseñada para una plataforma premium, Pop por sí solo no puede costearla, y CBS Corp. ha estado trabajando en la elaboración de un plan multiplataforma para One Day at a Time. Sony, quien está a cargo de la serie, está revisando esta propuesta de CBS.

“Me siento razonablemente seguro de que encontraremos otro hogar para ello”, dijo el presidente de Sony Pictures TV Studios, Jeff Frost , sobre ODAAT en una reciente entrevista.

El copresidente Chris Parnell agregó: “Existe una gran pasión por este contenido. Obtuvo el 100% en Rotten Tomatoes en las últimas dos temporadas. La audiencia creció de la segunda temporada a la tercera, casi se duplicó basándose en los datos que tenemos, y las redes están muy entusiasmadas con la posibilidad de tenerla en sus filas”.