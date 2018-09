La comedia gamberra de Netflix que promete ser la nueva Family Guy – Paradise P.D.

Netflix continúa apostando por las comedias animadas para adultos luego de las fantásticas críticas obtenidas por series como Big Mouth y Final Space. De hecho, hace menos de un mes, el Gigante de Streaming se dio el lujo de estrenar Disenchantment, el primer dibujo animado de Matt Groening fuera del universo Fox. Ahora, la plataforma da un giro hacía un humor mucho más irreverente con su nueva apuesta titulada Paradise P.D., una serie tan escandalosa como adictiva.

Creada por Roger Black y Waco O’Guin, las mentes creativas detrás de la ficción animada Brickleberry, la historia sigue a un disfuncional grupo de policías de la ciudad de Paradise. Todo comienza con la llegada al departamento de Kevin Crawford, quien acaba de cumplir 18 años y ya está listo para cumplir su sueño de ser policía. A pesar de que su padre, el jefe Randall Crawford, no confía en absoluto en darle el puesto luego de un terrible evento sucedido en el pasado, no le queda otra opción que aceptarlo cuando su ex esposa y madre del joven, la alcaldesa Karen Crawford, decide ponerlo a trabajar. Kevin se une así a este peculiar equipo de ineptos compuesto por un anciano senil, un afroamericano espiritual que le teme a los combates, una mujer policía hiperviolenta, un tipo con sobrepeso que es acosado constantemente y Bullet, un perro antinarcóticos que habla y es adicto a las drogas.