La comedia histórica de Elle Fanning y Nicholas Hoult llega a STARZPLAY – The Great

¡Una nueva serie sobre Catalina la Grande está en camino!

La plataforma STARZPLAY ha firmado un acuerdo de licencia con ViacomCBS Global Distribution Group para transmitir The Great, la comedia histórica de MRC Television y Hulu protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, en América Latina y Europa.

Creada, escrita y producida por Tony McNamara (The Favourite), escritor nominado al Oscar, The Great es un drama satírico y cómico sobre el ascenso de Catalina la Grande, quien no era nadie y pasó a ser la mujer gobernante con el reinado más largo en la historia de Rusia.

La serie además está protagonizada por Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi y Belinda Bromilow.

“The Great tiene todo lo que busca STARZPLAY para nuestra audiencia global que espera un gran contenido premium por nuestra parte. Un escritor galardonado, un elenco extremadamente talentoso y, además, una historia muy entretenida que ofrece un balance entre ingenio y corazón. Estamos muy orgullosos de agregar The Great a nuestro contenido”, dijo Superna Kalle, Vice Presidente Ejecutiva de Starz International Digital Networks, en un comunicado.