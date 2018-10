El pasado 14 de septiembre, Amazon Prime Video nos presentó el estreno de Forever, la nueva comedia de Matt Hubbard (30 Rock) y Alan Yang (cocreador de Master of None) protagonizada por Maya Rudolph y Fred Armisen, dos viejos conocidos integrantes de SNL.

La historia gira en torno a June y Oscar, un matrimonio de 12 años sin hijos que ha mantenido una rutina constante durante ese tiempo: mismas conversaciones, mismas comidas y mismas vacaciones. Todo cambia cuando ella le propone unas vacaciones en la nieve completamente diferentes y que los llevará a un territorio desconocido en su relación, cuestionando que han hecho con sus vidas personales y como pareja, y cómo las decisiones tomadas los han llevado hasta donde están.

Aunque esto es It’s Spoiler Time y los spoilers, o estropeos, son parte de la identidad del sitio, estamos conscientes de no revelar cosas fundamentales que puedan afectar de sobremanera tu experiencia de disfrutar una serie. Así que me tomo la libertad de decirte que si no la has visto, ve a disfrutarla porque después del tráiler revelaremos el gran secreto.