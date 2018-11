La conexión Deanna – Helicóptero: nuestra teoría sobre el destino de Rick – The Walking Dead

¿Recuerdan el primer encuentro entre Rick y Deanna Monroe , la otrora mandamás de Alexandria en el episodio Remember , el número 12 de la quinta temporada de The Walking Dead ? ¿No? Bueno, a refrescar la memoria:

Sí, ya lo sabemos, en la entrevista Rick comenta su pasado reciente, lo que tuvo que hacer durante este tiempo para mantenerse con vida, lo que quiere a esa gente que lo acompaña, su familia, etc. etc. etc. Pero hay un detalle que muchos dejamos pasar: Deanna Monroe era Congresista en Washington y representaba a su Estado. Y ese Estado era el de Ohio. ¿Por qué nos hace ruido eso? Veamos.