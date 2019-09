La creadora de The Vampire Diaries está trabajando en una nueva serie para Netflix

Julie Plec, llevará a la plataforma una historia basada en un capítulo del libro de Amy Chozick, Chasing Hillary.

El nuevo proyecto de la showrunner de Legacies, The Originals y The Vampire Diaries será denominado The Girl on the Bus.

La serie seguirá a cuatro mujeres periodistas mientras cubren una variedad de candidatos presidenciales defectuosos. En el camino, encuentran amistad, amor y un escándalo que podría hacer caer, no sólo la presidencia, sino toda la democracia.

Plec y Chozick producirán y escribirán el show, que también contará con Greg Berlanti (Arrow) como productor ejecutivo.