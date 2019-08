La creadora de Wynonna Earp se une a Syfy para una nueva serie

Axeholes (el título aún no es oficial) sigue a un grupo de jovenes que suelen asistir a las convenciones de cómics y, sin darse cuenta, son transportados al mundo real de su serie favorita de televisión, Blue Bar’Bar a. Allí, el equipo debe aprender a navegar en una tierra peligrosa con batallas de hachas, hadas psicópatas, dragones inquietantemente sensuales y una extraña doncella, mientras luchan por encontrar el camino de regreso a casa.

Andras servirá como la productora ejecutiva y showrunner en la serie que por ahora está en desarrollo. “Estoy emocionada de asumir una nueva serie de aventuras que es una carta de amor irónica al fandom en general, y a las feroces princesas bárbaras en particular. Estoy especialmente emocionada de que me permita seguir trabajando con Syfy, que me ha apoyado sin cesar en los divertidos y emocionantes espectáculos de género feminista que amo crear para la televisión”, dijo Emily.

Por otro lado, Wynonna Earp, la exitosa serie dramática de culto vuelve a la normalidad para su cuarta temporada después de un retraso de meses porque los productores IDW Entertainment no tuvieron fondos sustanciales para reanudar la producción en el programa. En última instancia, Earp pudo reanudar la producción después de que Syfy, junto con la ayuda de terceros, contribuyó con recursos financieros adicionales que abrieron la puerta a la producción de la cuarta temporada para reanudar su debut en 2020.