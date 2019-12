La cuarta película de Jackass ya tiene fecha de estreno

Johnny Knoxville y compañía invadirán la pantalla grande una vez más de la mano de Paramount, pero habrá que esperar bastante para verlos.

Lo nuevo de Jackass, que aún no tiene un título oficial, llegará el 5 de marzo de 2021 y será dirigida por Knoxville y Jeff Tremaine, quienes trabajaron juntos en las tres ediciones anteriores de la franquicia y creación de la película Bad Grandpa en 2013.

Con las tres entregas anteriores, la saga de Jackass recaudó más de 335 millones de dólares, así que no hay razones para no hacer una cuarta, la última fue hace mucho tiempo, el 15 de octubre de 2010. Aún no hay detalles sobre qué clase de locuras harán ni quienes estarán presentes, pero seguramente nos sorprenderán, como siempre.