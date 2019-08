La cuarta temporada se verá en FOX Premium casi a la par que en Estados Unidos – This Is Us

Después de tres temporadas de demostrar el absoluto éxito This Is Us dentro y fuera de EE.UU., FOX Premium revela que la nueva entrega se podrá ver en Latinoamérica a través de su plataforma sólo cuatro días después de su estreno en NBC.

La noticia de este casi estreno simultáneo llega en el momento indicado, ya que la serie logró ser nominada a 9 Premios Emmy, incluyendo el de Mejor Drama. Hasta ahora, sólo ha conseguido 3 premios de 18 nominaciones, siendo Sterling K. Brown el único del elenco principal en ser reconocido.

Aunque no hay detalles claros de la trama, se espera que durante la cuarta se revele el misterio final donde vemos a Rebecca en cama y continuar con el drama de Jack y Vietnam. Además de presentarnos la nueva vida de Randall como concejal, a Kate como madre y a Kevin volviendo a luchar contra el alcoholismo mientras al mismo tiempo se perfila para ser padre.

Si no has visto This Is Us, disfrútala, o revívela, en la FOX App donde se encuentran las tres temporadas emitidas.