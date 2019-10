La difícil relación del payaso maldito y los videojuegos dentro y fuera de la secuela

It Chapter Two se estrenó en los cines hace ya un tiempo y sí que fue un éxito a nivel mundial. La película de terror, basada en la novela masiva de Stephen King, presenta guiños a los videojuegos, principalmente en forma de gabinetes vistos en el arcade / cine local en Derry, Maine. Sin embargo, parece que los realizadores no investigaron muy bien ya que la cinta presenta múltiples errores de videojuegos…

PD: debemos ser sinceros y comentar que los errores mencionados a continuación son bastante menores en el gran esquema de las cosas y ninguno impacta la trama de manera significativa.