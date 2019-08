La directora María Torres nos contó su experiencia al realizar esta, su ópera prima

Al respecto y de forma exclusiva, la cineasta compartió sus primeros pasos al realizar esta bella historia: “El guión lo escribimos Enrique Vázquez y yo. Nace de esta preocupación de generar un relato no necesariamente dramático alrededor del tema del autismo, y también de hacer una cinta en la que estuviera cómoda dirigiendo actores al ser mi ópera prima. Yo tengo un hermano con autismo y entonces fue un poco esta facilidad, esta intención de conocer más del tema y de meterlo dentro de una lógica ligera como el dramedy“, platicó.

Sobre lo especial que es esta producción y su interés por contar con talento actoral único, esto nos dijo: “Parte de la misma idea de no encasillarnos en una película que fuera solo de festivales o comercial fue abrir el espectro como el autismo lo es, de tener grandes actores en producciones internacionales, así como con actores que están en busca de entrar en medios que no son convencionales, como Alan Estrada que está de lleno con su canal de YouTube, que dejó la actuación pero regresa para hacer algo de comedia. Eso es revitalizante. Y Marce, que ha hecho más melodrama, también revitaliza la historia. Da una frescura a estos actores el no encasillar la película“.

Y continuó sobre el tema: “En el caso de Hoze Meléndez y Leonardo Ortizgris, ya sabía que los quería, desde un inicio. Tenían ciertas cualidades que buscaba e hicimos un ejercicio actoral con ellos, pero el lugar lo tenían. Con Marce y Alan fue con un proceso de casting, buscando cosas que dieran con los personajes, como Alan, que se buscaba a alguien con mucha vitalidad y que cantara muy bien”.