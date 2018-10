La Doctrina Schur, el eje obligatorio que debe seguir toda sitcom para triunfar

Lo más sorprendente de la cancelación de Brooklyn Nine-Nine no fue que la quisieran cancelar en sí: fueron los famosos que pidieron que la rescatasen, entre ellos, el director mexicano Guillermo del Toro, Mark Hammil y Lin Manuel Miranda, lo que hace que uno se pregunte ¿qué es lo que amamos de un sitcom cómo Brooklyn Nine-Nine? Es una comedia decente y políticamente correcta, pero no es la única que lo tiene, también está Parks and Recreation y The Good Place, así que ¿cuál es el secreto de estas sitcom? La respuesta es su creador: Michael Schur.