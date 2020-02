La fábrica es un campo de batalla

1 . El origen

La idea de documentar este experimento chino en tierra americana nació en realidad 6 años antes de la llegada de Fuyao y como consecuencia de un cortometraje. En 2008, la dupla de Steven Bognar y Julia Reichert decidieron filmar el cierre de la fábrica General Motors en Moraine, Ohio, a solo 25 minutos de su casa, y llevarla a la gran pantalla a través de un corto titulado The Last Truck: Closing of a GM Plant. El documental, que en 2009 fue nominado al Oscar, reflejaba los últimos meses de los obreros de esta planta de ensamblaje que no solo debían enfrentarse a la inseguridad que produce ser un desocupado en un país (y un régimen) en crisis, sino a la pérdida de aquello que los identificaba como miembros de la comunidad, al orgullo de formar parte de algo que le otorgaba vida al barrio, y la camaradería construida a través de los años. Fueron muchos los trabajadores que vieron su estabilidad económica irse a pique, perdiendo en algunos casos su derecho a una propiedad y dejando muy atrás las perspectivas de crecimiento típicas de la clase media.